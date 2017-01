Coppa Italia, Milan-Torino 2-1: la vittoria di Bonaventura

12/01/2017 23:11

COPPA ITALIA MILAN TORINO / Si conclude con il risultato di 2-1 la sfida di Coppa Italia tra Milan e Torino. Sconfitto l'ex Mihajlovic, che passa in vantaggio nel primo tempo con Belotti, freddissimo come sempre dinanzi a Donnarumma. Nella ripresa i granata commettono l'errore di tentare di controllare la sfida, con il Milan in attesa del momento giusto per colpire.

Tutto avviene in 3', con i rossoneri che colpiscono dapprima con Kucka, ottimamente servito da Bonaventura, con l'esterno che poi passa a concludere direttamente in rete, battendo di prima Hart. Sarà dunque ancora una volta Juventus-Milan, con i bianconeri che vorranno rifarsi dopo la Supercoppa persa. Comunque andrà a finire, sarà una sfida avvincente.

MILAN-TORINO 2-1



27' Belotti (T), 61' Kucka (M), 64' Bonaventura (M)

L.I.