Milan-Torino, Bonaventura: "In questo ruolo segno di più. Juve? Che scoglio..."

12/01/2017 23:04

COPPA ITALIA MILAN TORINO BONAVENTURA / Al termine del match di Coppa Italia, vinto dal Milan contro il Torino di Mihajlovic, Bonaventura ha parlato ai microfoni della 'Rai': "Siamo partiti un po' lenti ma nella ripresa, con i ritmi più bassi, sono venute fuori le nostre qualità".

RUOLO - "Mi piace giocare a centrocampo e non ho preferenze. Certo in avanti posso fare qualche gol in più".

JUVENTUS - "Sarà uno scoglio difficile da superare ma ci proveremo. Torino? Abbiamo visto che è una squadra difficile da affrontare e in campionato proveremo a fare meglio di stasera".

L.I.