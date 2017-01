Calciomercato Napoli, Giuntoli non molla la pista Tolisso

12/01/2017 22:55

CALCIOMERCATO NAPOLI TOLISSO / Il Napoli ha dimostrato di voler puntare molto sui giovani di talento, come fatto con Rog, Diawara, Zielinski e Milik. Quattro colpi con ottimi riscontri, che offrono prospettive rosee per la rosa di Maurizio Sarri nel prossimo futuro. Giocatori dalle enormi potenzialità e che, fin da subito, possono imporsi come titolari.

Un altro nome era stato accostato ai partenopei quest'estate, così da arricchire il centrocampo, al fianco di Jorginho, Hamsik e Allan. Si tratta di Corentin Tolisso del Lione, come riportato da 'Sportmediaset.it', che il club francese non ha voluto cedere in alcun modo. Neanche le offerte della Juventus sono valse a qualcosa, con i bianconeri che, in vista della finestra estiva futura, torneranno di certo all'attacco. Dopo il passaggio di Higuain da Napoli a Torino, si prevede un nuovo incontro-scontro tra i due club.

L.I.