Calciomercato Roma, Garcia 'rovina' i piani dei giallorossi: si allontana Feghouli?

12/01/2017 22:30

CALCIOMERCATO ROMA GARCIA PAYET WEST HAM FEGHOULI / Rudi Garcia mette i bastoni tra le ruote al calciomercato Roma? Andiamo per gradi: quello che è certo è che il club giallorosso è alla ricerca di un esterno offensivo che possa andare a colmare la lacuna lasciata da Salah, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con l'Egitto. Una priorità che si è fatta ancora più impellente alla luce della cessione di Juan Manuel Iturbe al Torino. A conti fatti, al momento la coperta per Luciano Spalletti è molto corta in avanti...

Calciomercato Roma, Garcia punta Payet e fa saltare Feghouli?

Sofian Feghouli è una delle piste più calde per i giallorossi. L'ala algerina del West Ham è tra i primi nomi della lista di calciomercato stilata dal ds Massara e la trattativa con gli 'Hammers' va avanti già da un po': si sta cercando un accordo per il suo trasferimento nella Capitale, anche se gli ultimi segnali che arrivano da Londra non sono propriamente positivi. Una trattativa che rischia anche di saltare a causa delle ultime vicissitudini che stanno animando il club inglese: Payet ha rotto col West Ham e vuole cambiare aria il prima possibile. Ed è qui che si inserisce l'ex allenatore della Roma, oggi alla guida dell'Olympique Marsiglia: "Se mi parli di Payet, è ovvio che ti dico che lo riprenderei ogni giorno - ha ammesso Garcia ai microfoni di 'RTL' - Sono state dette cose però non vere, normali a mercato aperto. Offerte? Credo che in chiave mercato si possano fare nomi ma non parlare della propria strategia. Si darebbero idee ad altri club. Che sia un bluff o meno, la mia priorità è quella di trovare un esterno sinistro".

E non stato l'unico ex giallorosso ad aver lanciato messaggi a Payet: "Tutti conoscono le qualità di Dimitri, è un calciatore straordinario. Naturalmente sarebbe un sogno per tutti noi averlo qui", ha dichiarato William Vainqueur a 'RMC'. Al momento, però, il West Ham sta resistendo all'assalto dei francesi - secondo 'Sky Sports UK' ha rifiutato la loro prima offerta di 25 milioni di euro - ma la strategia di Garcia potrebbe avere dei riflessi negativi sulla Roma: con l'uscita certa di Payet, quella ormai prossima di Zaza al Valencia e quella probabile di Calleri (per il quale c'è stato un sondaggio della Fiorentina), gli 'Hammers' non possono permettersi di perdere anche Feghouli. Costringendo così la Roma a cambiare obiettivo per la fascia.

D.G.