Calciomercato Inter, il Suning ci prova: ricco contratto in Cina per Biabiany

12/01/2017 22:02

CALCIOMERCATO INTER BIABIANY JIANGSU / Il Suning tenta di cedere Jonathan Biabiany... a se stesso. Come sottolinea 'gazzetta.it', la proprietà dell'Inter sta cercando di convincere il giocatore a trasferirsi al Jiangsu, l'altro club di cui detiene la proprietà in Cina.

Un'operazione che potrebbe essere conveniente per entrambi: al giocatore verrà garantito un ricco contratto, l'Inter invece risparmierà sull'ingaggio andando ad alleggerire il bilancio. Da non sottovalutare, però, l'idea Bologna che non ha perso le speranze di arrivare a lui.

D.G.