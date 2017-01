Calcomercato Roma, 'bagarre' spagnola per Halilovic

12/01/2017 21:38

CALCIOMERCATO ROMA HALILOVIC VALENCIA / Aumentano le pretendenti per Alen Halilovic, esterno croato che ha chiesto all'Amburgo di essere ceduto a gennaio. Accostato alla Roma, il suo futuro sembra essere però indirizzato verso un ritorno in Spagna dove ha militato lo scorso anno nelle fila dello Sporting Gijon. Secondo la 'Bild', infatti, il giocatore piace allo stesso Sporting (che lo riprenderebbe volentieri), oltre che Betis, Espanyol, Leganes, Villarreal, Celta Vigo e Valencia. Proprio questi ultimi sembrano essere in pole in quanto avrebbero già trovato un accordo col club teutonico per un prestito. Ora la palla passa ad Halilovic.

D.G.