12/01/2017 20:28

COPPA ITALIA MILAN TORINO / Manca poco al calcio d'inizio di Milan-Torino, sfida di Coppa Italia. A parlare nel pre-gara è Gustavo Gomez che, intervenuto a 'MilanTv', si è espresso così: "E' una gara importante per noi, come una finale. Il rivale non è di quelli semplici, ma ci siamo preparati nel migliore dei modi. Ho lavorato in attesa di una chance e voglio dimostrare quanto valgo".

L.I.