12/01/2017 19:48

CALCIOMERCATO MILAN INTER KOZIELLO / Derby di Milano in Francia: è Vincent Koziello l'oggetto della sfida tra Milan e Inter. Come si legge su 'France Football', all'interesse del club rossonero si è aggiunto quello dei cugini nerazzurri. Il 21enne centrocampista del Nizza difficilmente lascerà il club transalpino in questo mese, con la formazione di Favre sorprendentemente in lotta per la conquista della Ligue 1.

B.D.S.