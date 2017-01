12/01/2017 19:23

CALCIOMERCATO GENOA RUBINHO / Il Genoa ha trovato il portiere che prenderà il posto di Perin, operato ieri al ginocchio: come riferisce 'Il Secolo XIX', il club rossonero ha ricevuto il via libera dal curatore fallimentare che gestisce il Como per Rubinho. L'ex Juventus andrà a ricoprire il ruolo di secondo alle spalle di Lamanna in attesa del ritorno di Perin.

B.D.S.