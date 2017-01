Manchester United, sua umiltà Ibrahimovic: "Ho conquistato l'Inghilterra in tre mesi"

12/01/2017 18:55

MANCHESTER UNITED IBRAHIMOVIC / Partenza da paura, poi qualche sbandamento ed ora di nuovo rullo compressore. Gira Zlatan Ibrahimovic, gira il Manchester United. Il risultato è quasi scontato quando un giocatore così è in forma. E con la consueta umiltà che lo contraddistingue, il fenomeno svedese ai microfoni del sito ufficiale dei 'Red Devils' si incorona: "Non ho obiettivi personali perché li ho già raggiunti: in tre mesi ho conquistato l'Inghilterra. Inseguire Diego Costa nella classifica marcatori? Non sto inseguendo nessuno. L'unica cosa che inseguo è la vittoria della Premier League, quello è il mio obiettivo. Io provo ad aiutare la squadra".



Ibrahimovic, poi, conclude: "Abbiamo avuto i nostri alti e bassi ma ultimamente stiamo vincendo con continuità. L'allenatore ha trovato una base, non era facile per un tecnico nuovo che arriva in una squadra nuova e che deve trasmettere la sua filosofia di gioco. Possiamo fare molto di più e molto meglio e ci riusciremo, stiamo lavorando duro per questo".



L.P.