Calciomercato Juventus, incontro per De Sciglio

12/01/2017 19:10

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE SCIGLIO / Da tempo nei radar della Juventus, Mattia De Sciglio non esce dai piani della società bianconera. Così questo pomeriggio c'è stato un incontro tra la dirigenza del club campione d'Italia e l'entourage del calciatore del Milan.

Come raccontato da Calciomercato.it, non ci sono stati recenti incontri tra De Sciglio e la dirigenza del Milan per il rinnovo: in scadenza nel 2018, il terzino rossonero, oltre che alla Juventus, in passato è stato accostato anche al Napoli.

B.D.S.