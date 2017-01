Calciomercato Juventus, Witsel spiazza tutti: che scelta!

12/01/2017 19:09

JUVENTUS WITSEL CINA / Nonostante un'intesa economica raggiunta la scorsa estate con la Juventus, Axel Witsel non ha saputo resistere alle sirene cinesi, decidendo di accettare il trasferimento immediato al Tianjin Quanjian. A distanza di qualche giorno dall'ufficialità del suo trasferimento, il centrocampista belga ha dato una spiegazione quantomeno curiosa sulla sua scelta: "Anche quando sono andato allo Zenit mi hanno criticato molto, dicendo che lo avevo fatto solamente per soldi - ha detto ad 'HNL' - Ho fatto una scelta di vita in realtà, per la mia compagna e i miei figli. Sarà un'esperienza ottima per tutti noi. Un giorno i miei figli potranno dire che hanno vissuto in Russia e Cina".

D.T.