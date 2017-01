12/01/2017 18:24

INTER AGENTE BOCCHETTI / Salvatore Bocchetti è stato accostato di recente all'Inter, anche alla luce di un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Intervenuto su 'sportmediaset.it' nel corso di '4-4-2', Andrea D'Amico, agente del difensore 30enne, ha fatto il punto della situazione: "Stiamo parlando con diverse squadre, visto che è in scadenza".

D.T.