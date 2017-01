Manchester United, UFFICIALE: addio Schneiderlin

12/01/2017 18:16

EVERTON SCHNEIDERLIN / Era nell'aria, ora è ufficiale. Morgan Schneiderlin è il primo tassello pesante piazzato in uscita dal Manchester United di José Mourinho che ha ceduto a titolo definitivo il francese all'Everton. I 'Toffees', con una nota sul proprio sito ufficiale, hanno annunciato l'arrivo del classe '89 per una cifra pari a 24 milioni di euro che con i vari bonus potrebbe lievitare fino a quota 32 milioni. Il giocatore, invece, ha firmato un contratto fino al 2021.



L.P.