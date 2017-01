SONDAGGIO CM.IT - Calciomercato, Milan: Deulofeu è un colpaccio!

12/01/2017 17:56

SONDAGGIO CM.IT / Nel consueto appuntamento con il sondaggio di Calciomercato.it, sul nostro profilo Twitter ufficiale, in base alle ultime news di calciomercato, vi abbiamo chiesto oggi chi tra Roma, Juventus e Milan farebbe il miglior affare ingaggiando rispettivamente Feghouli, Kolasinac o Deulofeu. Il 47% degli utenti ha votato per Deulofeu in rossonero come miglior colpo, piazzandolo davanti a Feghouli-Roma (27%) e Kolasinac-Juve (25%).



L.P.