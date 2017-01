Calciomercato Juventus, doppio derby per Dybala!

12/01/2017 17:51

DYBALA MANCHESTER CITY UNITED / Non si è ancora definitivamente sbloccata l'impasse relativa al rinnovo di Paulo Dybala. L'attaccante argentino continua a chiedere una cifra molto vicina all'ingaggio percepito in bianconero da Gonzalo Higuain (7,5 milioni di euro) e i continui rinvii sulla definitiva fumata bianca iniziano ad alimentare le speranze delle numerose corteggiatrici de la 'Joya'. Il calciomercato Juventus potrebbe, dunque, ruotare molto attorno al futuro dell'ex Palermo, soprattutto qualora dovessero veramente arrivare a Vinovo offerte da capogiro. Già da tempo, si fa un gran parlare di una battaglia a suon di milioni tra Barcellona e Real Madrid, ma le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna introducono in scena anche due temibili pretendenti all'attaccante bianconero.

Rinnovo Dybala, spuntano anche City e United

Secondo la rivista 'El Confidencial', infatti, anche il Manchester City e il Manchester United avrebbero chiesto di recente informazioni sulla situazione di Dybala, pronti a studiare la strategia giusta in vista di un possibile affondo nella sessione estiva di calciomercato. Iniziano a delinearsi, dunque, i presupposti per un'asta pazzesca, che potrebbe raggiungere, se non superare, le cifre investite dallo United per l'acquisto di Paul Pogba dalla compagine torinese.

D.T.