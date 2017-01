Calciomercato Juventus, Evra riflette sul futuro

12/01/2017 17:42

CALCIOMERCATO JUVENTUS EVRA / Momento di profonda riflessione: Patrice Evra parla del suo futuro con un posto su Instagram che non lascia spazio all'immaginazione. Il terzino francese della Juventus sul social network ha pubblicato una sua foto subacquea con frasi e hashtag molto chiari: "Deep moment!!! But I love this game!! jahahahaahhaah #life #future #decisions #honesty #god".

Come raccontato da Calciomercato.it, per Evra c'è stato un incontro con la Juventus per parlare del futuro.