Calciomercato West Ham, caso Payet: rifiutata la prima offerta

12/01/2017 17:16

CASO PAYET MARSIGLIA / E' scoppiato nelle ultime ore il caso Payet. L'allenatore del West Ham, Slaven Bilic, ha candidamente annunciato in conferenza la rottura totale con il fantasista francese, accendendo la miccia di una potenziale bomba di calciomercato. Secondo 'Sky Sports UK', il club londinese avrebbe già rifiutato un'offerta ufficiale per il calciatore, dicendo 'no grazie' ai 22 milioni di euro offerti dal Marsiglia di Rudi Garcia, confermando dunque il forte interessamento del club francese.

D.T.