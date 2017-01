Calciomercato, Napoli e Fiorentina su Casteels: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Maurizio Russo

12/01/2017 16:46

NAPOLI FIORENTINA CASTEELS / Entrambe alla ricerca di un rinforzo tra i pali, Napoli e Fiorentina hanno diversi obiettivi in comune. Tra questi c'è Koen Casteels, 24enne portiere belga del Wolfsburg accostato di recente anche all'Anderlecht. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l'estremo difensore biancoverde avrebbe chiesto di essere ceduto già in questa sessione invernale per poter giocare con maggiore continuità. Inoltre la pista che lo riporterebbe in patria, attualmente, è la meno gradita e verrebbe presa in considerazione soltanto qualora non dovesse arrivare la chiamata da un club importante di uno dei principali campionati europei.