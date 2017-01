Roma, Manolas fa il bilancio: "La Lazio non ha fatto nulla. Che delusione Cagliari"

12/01/2017 16:21

ROMA MANOLAS / E' al centro delle voci del calciomercato, Kostas Manolas però non ne fa accenno nell'intervista riportata dal sito della Roma. Un bilancio sul girone di andata da parte del centrale greco entra nelle news Roma di giornata.

Dalla vittoria più bella alla delusione più grande, Manolas racconta tutto della prima parte della stagione giallorossa: "La partita più bella è stata sicuramente la vittoria contro il Napoli. Era una trasferta troppo importante, abbiamo meritato di vincere. Difensivamente abbiamo giocato bene e abbiamo sfruttato tutte le occasioni. L’avevamo preparata bene, abbiamo messo in pratica tutto alla lettera e la vittoria è arrivata. Da quando sono qui non eravamo mai riusciti a vincere al San Paolo".

A livello personale, invece, la miglior prestazione di Manolas è stata contro la Lazio: "Non abbiamo preso reti e vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro. Giocavamo contro una squadra temibile, ma i nostri avversari non sono riusciti a fare nulla e noi non siamo stati mai in pericolo. Io marcavo Immobile, che è un buon giocatore, ma anche grazie alla prestazione dei miei compagni di squadra sono riuscito a contenerlo".

Roma, il bilancio di Manolas

Manolas torna al derby è ricorda la partita di Nainggolan: "Ha lottato, fatto dribbling, segnato, tutto: la partita perfetta". Tra gli avversari il più ostico è stato Higuain: "Ha fatto un gran gol, di sinistro, nella sconfitta allo Juventus Stadium. Quest’anno siamo riusciti a contenere molto gli attaccanti avversari, ma lui è passato con una rete eccezionale. L'anno scorso eravamo riusciti a fermarlo bene in entrambe le occasioni con il Napoli: quest'anno purtroppo non ci siamo riusciti".

Infine la delusione più forte e la soddisfazione più grande: "La delusione è quella di Cagliari: siamo una grande squadra, quelle partite non possiamo pareggiarle. La partita più bella è stata il derby: loro avevano tutte le cose a loro favore. Vincere un Derby è la soddisfazione più bella, perché non è solo per noi ma anche per i tifosi". Infine, gli obiettivi per il resto della stagione: "Dobbiamo provare a fare meglio: 41 punti sono tanti, ma dobbiamo farne di più contro le piccole".

Tornando alle voci di mercato, come raccontato da Calciomercato.it, al momento sono pervenute offerte alla Roma nè a Manolas.

B.D.S.