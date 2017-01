Milan, Thiago Silva, cuore rossonero: "Ho lasciato la porta aperta al club"

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

12/01/2017 15:51

MILAN THIAGO SILVA RINNOVO PSG / Cuore rossonero. Thiago Silva torna a parlare del Milan. Il difensore brasiliano non dimentica il suo passato in maglia rossonera e dopo la sfida contro il Metz ha rilasciato delle dichiarazioni, che certamente faranno piacere a tutto il mondo Milan: "Ho lasciato la porta aperta al club - riporta 'gazzetta.it' - Ho ancora tanti amici lì. L'altro giorno ho parlato con Rino Gattuso in occasione del suo compleanno. Cerco di stare sempre vicino alla società perché sono stati molto importanti per me, per il mio futuro. Dopo un infortunio gravissimo non era facile venire in Europa e Berlusconi, Galliani e Leonardo mi hanno aperto la porta per la mia carriera. Non smetterò di ringraziarli".

SUPERCOPPA - "Rilancio Milan? Ti dà un po' più di confidenza essendo tanto che non vinceva nulla. Ora c'è certamente più motivazione per il resto della stagione. Ora i calciatori hanno capito cosa significa il Milan e che devi dare la vita per questi colori".

Calciomercato, Juve e Milan lontani: futuro al Psg

Nei mesi scorsi in molti hanno sognato un ritorno in Italia di Thiago Silva. Il brasiliano, prima di rinnovare il contratto, ha infiammato il calciomercato Milan ma anche quello della Juventus. I bianconeri hanno assaporato l'idea di mettere a segno un colpo alla 'Pirlo'.

Il prolungamento del contratto con il Psg di Thiago Silva, però, ha spazzato via ogni dubbio: "L'obiettivo era di continuare - prosegue il centrale brasiliano - Ora il rinnovo di contratto ha portato qualcosa in più a livello di motivazione di autostima. Sono davvero contento, lo è anche la mia famiglia. Abbiamo iniziato l'anno benissimo".

Il nome di Thiago Silva difficilmente tornerà ad essere protagonista sul calciomercato, almeno a breve. I tifosi del Milan, dovranno quindi, aspettare ancora un po' di tempo per tornare a sognare il ritorno del brasiliano.