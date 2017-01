12/01/2017 15:10

JUVENTUS ALEX SANDRO / Massimiliano Allegri ritrova Alex Sandro: il terzino brasiliano, infortunatosi contro il Milan in Supercoppa, è tornato ad allenarsi con il gruppo, svolgendo parte del lavoro insieme ai suoi compagni di squadra. Da verificare le sue condizioni nei prossimi allenamenti: se tutto dovesse andare per il meglio, potrebbe essere convocato per la sfida tra Juventus e Fiorentina.

B.D.S.