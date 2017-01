Milan-Napoli, stop alla vendita dei biglietti per gli ospiti

12/01/2017 14:54

MILAN NAPOLI BIGLIETTI / Stop alla vendita dei biglietti per il settore Ospiti in vista di Milan-Napoli in programma iil 21 gennaio: la decisione è stata presa su determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. La gara è stata giudicata ad alto rischio e si è deciso per la sospensione della vendita dei tagliandi per i tifosi azzurri anche in considerazione degli incidenti avvenuti in occasione della sfida di coppa Italia tra Napoli e Spezia.

B.D.S.