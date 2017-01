Calciomercato Inter, super offerta cinese a Kondogbia

12/01/2017 13:51

KONDOGBIA INTER CINA / L'arrivo di Gagliardini dall'Atalanta comporta la cessione di Geoffrey Kondogbia? Non necessariamente. Onde evitare di mettere a bilancio una minusvalenza, tuttavia, l'Inter preferirebbe tenere il mediano francese e cedere magari Ever Banega, arrivato a costo zero dal Siviglia. Intanto, secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', dalla Cina sarebbe arrivata una super offerta per l'ex Monaco da parte dell'Hebei. La società allenata da Pellegrini e che vanta nella sua rosa Lavezzi e Gervinho, sarebbe disposta a coprire d'oro Kondogbia con un contratto pluriennale da 10 milioni di euro a stagione.

M.R.