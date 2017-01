Calciomercato Juventus, Rakitic si avvicina grazie... ad una chat su WhatsApp!

12/01/2017 13:44

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC / Il futuro di Ivan Rakitic sembra sempre più lontano dal Barcellona, soprattutto se sulla panchina dei blaugrana dovesse restare Luis Enrique anche l'anno prossimo. Il rapporto tra i due è ai minimi storici, come confermano anche le tre esclusioni consecutive del croato che fa gola anche alla Juventus. Ed un clamoroso indizio svelato dal britannico 'The Sun' potrebbe avvicinare l'ex Siviglia ai bianconeri. Come scrive il tabloid britannico, infatti, lo juventino Marko Pjaca avrebbe creato la scorsa estate una chat su WhatsApp chiamata 'Juventus', nella quale sono stati aggiunti anche Mario Mandzukic, lo stesso Ivan Rakitic, connazionale dei due calciatori della Juventus, ed il brasiliano Dani Alves. I calciatori bianconeri avrebbero letteralmente inondato la chat con foto e messaggi, parlando dell'ambiente di Torino e dello 'Juventus Stadium' per tentare di convincere il centrocampista del Barcellona a volare a Vinovo. Ci riusciranno?