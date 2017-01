Calciomercato Fiorentina, sfida a tre per Terrier

12/01/2017 13:05

CALCIOMERCATO FIORENTINA TERRIER / Sempre attento ai giovani talenti in giro per l'Europa, Pantaleo Corvino ha messo gli occhi su Martin Terrier. Si tratta di un centravanti francese di 19 anni che la scorsa estate ha siglato il suo primo contratto da professionista (scadenza 2019, ndr) con il Lille. Ma secondo il quotidiano sportivo transalpino 'L'Equipe', la Fiorentina dovrà fare i conti con la concorrenza di due club inglesi: Everton e West Ham che hanno mandato i loro scout a seguirlo in più di una occasione.

M.R.