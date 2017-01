Calciomercato Serie B, da Insigne a Gucher: le trattative del 12 gennaio

12/01/2017 12:53

CALCIOMERCATO SERIE B / Su Calciomercato.it torna il quotidiano appuntamento con il focus sulle principali trattative che riguardano le formazioni di Serie B. Dopo l'annuncio da parte del Brescia, che ieri ha ufficializzato l'arrivo di Stefano Mauri, il colpo di oggi lo piazza il Latina anticipando la Ternana per Roberto Insigne: arriva in prestito dal Napoli fino al termine della stagione.



Intanto Gucher diventa un caso: il centrocampista austriaco ha l'accordo col Vicenza, di cui vi avevamo anticipato l'interesse prima di Natale, ma il Frosinone lo ha ceduto all'Avellino ed il calciatore ha rifiutato. Intanto l'Avellino è attivissimo e dopo aver ingaggiato Laverone e prolungato il contratto di D'Angelo, aspetta il via libera per Romizi dal Bari che deve chiudere gli accordi con Lodi e uno tra Salzano e Greco. La Salernitana, invece, tratta Bagadur, Steffè e Giorico, la Ternana ha fatto un tentativo per Vives del Torino, sul quale però c'è anche la Pro Vercelli. Per Raicevic è duello Perugia-Bari, con i pugliesi che devono però definire la situazione relativa a Maniero che potrebbe essere scambiato con Galabinov del Novara. La Spal sembra aver piazzato il sorpasso decisivo sul Cesena per Floccari, lo Spezia tenta Camillo Ciano e oggi il Perugia dovrebbe ufficializzare Terrani.



