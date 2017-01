Calciomercato Serie A, tutte le trattative UFFICIALI aggiornate al 12 gennaio

Marco Di Nardo

12/01/2017 12:55

CALCIOMERCATO SERIE A UFFICIALI TRATTATIVE OPERAZIONI / MILANO – Torna il consueto appuntamento di Calciomercato.it che vi propone giornalmente tutte le trattative e le operazioni ufficiali delle squadre di Serie A fino ad oggi. Con ancora venti giorni a disposizione, i club italiani iniziano finalmente a muovere i primi passi, sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ventiquattro ore, la scena l’ha rubata l’Inter con l’ufficializzazione dell’acquisto di Gagliardini dall’Atalanta. In attesa, di formalizzare l’acquisto di un esterno d’attacco che possa sostituire Salah, la Roma ha comunicato la cessione in prestito secco del giovane Machin al Lugano.