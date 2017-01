13/01/2017 02:04

CURCI MAINZ BRISTOL ROVERS / Gianluca Curci si appresta a lasciare la Germania, ma non per tornare in Italia. Secondo quanto si legge sulla 'Bild', il portiere romano del Mainz sarebbe vicino a firmare con il Bristol Rovers, club che milita nella League One inglese (terza serie).

M.R.