Manchester United, UFFICIALE: rinnova Fellaini

FELLAINI MANCHESTER UNITED / Il matrimonio tra il Manchester United ed il 29enne centrocampista della Nazionale belga Marouane Fellaini non si concludere la prossima estate. In scadenza di contratto a giugno, i 'Red Devils' hanno reso noto sul proprio sito ufficiale di aver fatto valere l'opzione per prolungare l'accordo di un'altra stagione portando la scadenza stessa al 2018. Niente Italia dunque per Fellaini, che nelle scorse settimane era stato nuovamente accostato a Juventus, Inter e Milan, che già pregustavano la possibilità di mettere a segno un colpo a costo zero.

