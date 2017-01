Calciomercato Napoli, già individuato l'erede di Ghoulam

12/01/2017 12:24

NAPOLI GHOULAM MENDY / Lo stallo nella trattativa per il rinnovo di Faouzi Ghoulam, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con l'Algeria, starebbe spingendo il Napoli a guardarsi intorno alla ricerca di un eventuale sostituto. Secondo quanto si legge su 'Il Mattino' oggi in edicola, sul taccuino della dirigenza partenopea sarebber finito il nome di Benjamin Mendy, terzino sinistro francese classe 1994 che milita attualmente nel Monaco e che ha una valutazione intorno ai 13-15 milioni di euro.

M.R.