Calciomercato Juve, Bilic choc: "Payet non vuole giocare, ma non lo cederemo"

Maurizio Russo

12/01/2017 12:03

BILIC PAYET WEST HAM / Tra le sorprese più positive dell'ultimo Europeo giocato in casa con la Francia, Dimitri Payet non è riuscito a ripetersi a livello di club con il West Ham. Non solo, l'attaccante transalpino rischia di diventare un caso di calciomercato, come si evince dalle parole del manager degli 'Hammers' Slaven Bilic in conferenza stampa: "Abbiamo detto che non vogliamo vendere i nostri giocatori migliori a gennaio, ma Payet non vuole giocare con noi. Non abbiamo comunque intenzione di cederlo per nessun motivo. Ne ho parlato con il presidente e non è una questione di soldi: gli abbiamo fatto firmare un contratto lungo perché vogliamo che rimanga qui. Adesso da lui mi aspetto che torni e che mostri rispetto e determinazione alla squadra come i compagni lo hanno mostrato a lui".

Calciomercato Juventus, Payet affare difficile

Nei giorni scorsi il nome di Payet è stato accostato al calciomercato Juventus. Ma l'impressione è che si tratti di un affare davvero difficile da chiudere. Non soltanto per la presa di posizione del West Ham, che comunque prima di arrivare al muro contro muro valutava l'esterno offensivo 41 milioni di euro. Ma anche perché qualora il transalpino dovesse davvero lasciare gli 'Hammers', le piste più probabili sarebbero quelle che portano ad Arsenal e Manchester United, mentre non va scartato il Marsiglia che lo cedette proprio ai londinesi nell'estate del 2015 e che ora vorrebbe riprenderlo. La Juventus resta comunque vigile in attesa di ulteriori sviluppi.