Manchester City, UFFICIALE: caso anti-doping, la FA apre un'inchiesta

12/01/2017 11:46

MANCHESTER CITY ANTI-DOPING / Nuovi guai per il Manchester City, questa volta fuori dal campo. La Football Association, attraverso il proprio sito ufficiale, ha diramato un comunicato nel quale si annuncia l'apertura di un'inchiesta in seguito alla violazione da parte dei 'Citizens' della 'Rule 14(d)',



Nello specifico, il testo recita che tutte le società sono tenute obbligatoriamente a comunicare ogni variazione che possa influire sulla possibilità di effettuare i controlli anti-doping, anche a sorpresa. Il club, invece, avrebbe eluso per tre volte i controlli, finendo ora nel mirino della Federazione.



L.P.