FOTO e VIDEO CM.IT - Napoli, UFFICIALE: visita finita, Milik torna in gruppo!

dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

12/01/2017 13:31

NAPOLI MILIK / Ore 14.00 - Terminata la visita, il professor Mariani ha dato il via libera per il ritorno in gruppo di Milik.

13.30 - Arriva la notizia tanto attesa dai tifosi del Napoli. Gli azzurri, con un tweet sul profilo ufficiale del club, hanno annunciato che Arkadiusz Milik è finalmente guarito e può tornare ad allenarsi con il gruppo.

Arek è guarito ! Può tornare ad allenarsi con il gruppo. Bentornato #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/oXXG8T9llJ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 12 gennaio 2017



Ore 13 - Attimi di paura a 'Villa Stuart': mentre effettuava gli esercizi atti a verificare la solidità dell'articolazione, Milik è scivolato sulla gamba d'appoggio. Per fortuna nessun problema per il giocatore.

Ore 12.40 - Milik ha iniziato una serie di esercizi sul campo da gioco in sintetico, presente all'esterno della clinica. Per lui scatti e cambi di direzione per valutare la tenuta del legamento del ginocchio operato. Curiosità: alcuni tifosi hanno attaccato una sciarpa del Napoli alla recizione che delimita il perimetro del campo e hanno caricato l'ex Ajax: "Sei più forte di Higuain, segna contro il Real".



Ore 12.30 - L'attaccante polacco ha appena finito la prima tranche di controlli ed è uscito dalla struttura sorridente, segno del buon esito degli stessi.



Ore 11.42 - E' il giorno della verità per Arkadiusz Milik. Il calciatore del Napoli, reduce dalla rottura totale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, è appena giunto a 'Villa Stuart' dove ad attenderlo troverà il Prof. Mariani. E' l'ultima visita di controllo per il 22enne bomber polacco: se tutto andrà per il verso giusto, potrebbe tornare in campo entro poco tempo.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI