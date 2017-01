Calciomercato Inter, agente Gabigol: "Normale interessi alle big. Ma i nerazzurri..."

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

12/01/2017 11:33

CALCIOMERCATO INTER AGENTE GABIGOL / Arrivato come il grande colpo dell'estate di calciomercato Inter, per Gabigol il primo impatto con l'ambiente milanese ed il calcio italiano non è sicuramente andato secondo i piani. Sedici minuti collezionati con Frank de Boer, poi altri due piccolissimi assaggi di campo sul finire del 2016 contro Sassuolo e Lazio. Un segnale incoraggiante comunque, che non è bastato però a spegnere le voci di calciomercato che già si fanno insistenti per l'attaccante brasiliano.



Dal Liverpool alla Fiorentina, dopo le piste spagnole ed il possibile ritorno in patria, al Santos, dove però il presidente Modesto Roma, ai microfoni di Calciomercato.it, aveva assicurato che si trattava di un sogno difficile. Tanti club si sarebbero mossi per sondare il terreno con i nerazzurri e provare ad assicurarsi il gioiello classe '96. L'agente Wagner Ribeiro, però, torna a parlare del futuro del suo assistito e sembra lasciare poche speranze alle pretendenti.

Calciomercato, agente Gabigol: "L'Inter se lo tiene stretto"

"Non c’è nulla di nuovo al momento. Ha un contratto con l’Inter e non ci sono novità di rilievo - esordisce Wagner Ribeiro ai microfoni di 'fantagazzetta.com' - Voci sulla Fiorentina? Personalmente non sono stato contattato da nessuno. Se poi hanno parlato con l’Inter non lo so, ma a brevissimo sarà fatta chiarezza. Nei prossimi giorni sarò a Milano e faremo il punto della situazione con la società. Che vuole tenerselo stretto e non lasciarlo andare da nessuna parte. All’Inter sta bene, ha voluto fortemente venire qui e vuole imporsi con questa maglia. E’ normale che avrebbe bisogno di giocare di più per mettere in mostra le sue indiscusse qualità, ma sta lavorando duro giorno dopo giorno". L'agente di Gabigol, poi, conclude: "Liverpool interessato? Stiamo parlando di un giocatore sopra la media alla sua età ed è naturale che sia oggetto di determinati interessi… Prestito ormai scontato? No assolutamente, gode della massima fiducia di tutto l’ambiente".