Tianjin Quanjian, Cannavaro sorride: "Che soddisfazione l'acquisto di Witsel!"

12/01/2017 11:30

CALCIOMERCATO TIANJIN CANNAVARO/ Fabio Cannavaro ha fatto il punto sulle mosse di calciomercato del suo Tianjin Quanjian. Il tecnico italiano ha così parlato ai media cinesi: "Witsel? Esser riusciti a portare questo talento da noi è una grande soddisfazione perché questo è un calciatore che ha giocato nei migliori club europei. Il fatto che io l'abbia convinto a venire da noi per me è una grande soddisfazione. Poteva venire anche in altre squadre cinesi. Nuovi acquisti? Sicuramente dal punto di vista dei calciatori cinesi abbiamo completato. Abbiamo fatto una lista con la società ma sicuramente è molto complicato perché le altre società non vogliono vendere. Questo magari ci può limitare un po'". Nel mirino di Cannavaro c'è anche Kalinic, il cui entourage attende un rilancio fino a 12 milioni di euro a stagione per convincersi a lasciare l'Italia e il 'calcio che conta'.

M.D.A.