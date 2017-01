IL PROTAGONISTA DEL MERCATO: Patrice Evra

Maurizio Russo

12/01/2017 11:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS EVRA / Sempre proiettato al futuro, il calciomercato Juventus ha già in mano l'accordo per l'arrivo la prossima estate a costo zero del 23enne terzino sinistro bosniaco (con passaporto tedesco) Sead Kolasinac. Un trasferimento che, al netto di un accordo con lo Schalke 04 ancora da trovare, potrebbe essere anticipato a questa sessione di calciomercato. Tutto dipenderà dalla decisione sul suo futuro che prenderà Patrice Evra il cui entourage, come rivelato dalla nostra redazione, ieri ha incontrato la dirigenza della Juve per fare il punto della situazione. Anche l'esterno transalpino è in scadenza di contratto a giugno e sul suo tavolo c'è l'offerta del Valencia, oltre alla suggestiva ma poco probabile possibilità di un ritorno al Manchester United ed altre opzioni estere, visto che in Italia non vuole vestire maglie diverse da quella bianconera.

Calciomercato Juventus, Evra tentenna: addio subito o a giugno?

Nato a Dakar, in Senegal, e cresciuto nelle giovanili del Bretigny, Evra vive una breve parentesi al Paris Saint-Germain prima di trasferirsi ancora minorenne in Italia. Il Torino lo vorrebbe per la formazione Primavera, ma lui sceglie la Sicilia ed il Marsala che gli offre un contratto da professionista in Serie C1. Nel 1999 inizia la sua scalata, passando al Monza in Serie B per 50mila euro e l'estate successiva, torna in patria per vestire la maglia del Nizza in Ligue 2 in cambio di 600mila euro. Dopo due stagioni raggiunge la massima serie francese venendo acquistato dal Monaco per poco più di 4 milioni di euro. Nel gennaio del 2006, invece, il Manchester United dovrà sborsare il doppio per portarlo in Premier League. In otto anni e mezzo con i 'Red Devils' vince praticamente tutto a livello nazionale e internazionale, quindi arriva la chiamata della Juventus che lo riporta in Italia per meno di 2 milioni. Attualmente il suo valore di mercato, considerata l'età e il contratto in scadenza, non raggiunge il milione: la 'Vecchia Signora' è pronta a liberarlo a costo zero.