Calciomercato Chelsea, assalto Conte per Antonio

13/01/2017 03:33

CHELSEA ANTONIO CONTE - E' Michail Gregory Antonio l'ultimo calciatore finito sul taccuino del manager del Chelsea Antonio Conte. Il calciatore del West Ham, autore di 8 gol in stagione in 27 presenze, sarebbe il prescelto per rinforzare la fascia destra dei 'Blues', ma il manager degli 'Hammers', Slaven Bilic, non ha nessuna intenzione di cedere a gennaio il suo miglior calciatore in questa stagione travagliata. Lo riporta il 'London Evening'. Tutto rimandato, dunque, alla prossima estate, a meno di clamorosi colpi di scena che nel calciomercato sono all'ordine del giorno.

A.L.