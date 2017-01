Genoa, Taarabt si presenta: "Preziosi e Juric mi hanno convinto"

12/01/2017 11:17

GENOA TAARABT - Seconda esperienza italiana per Adel Taarabt. Dopo i sei mesi al Milan del 2014, il 27enne marocchino riparte dal Genoa: il calciatore arriva in prestito per 18 mesi dal Benfica. E oggi si è presentato in conferenza stampa: "Aver parlato con il presidente Preziosi e con mister Juric è stato determinante, mi hanno convinto a venire qui. Il tecnico ha visto molte mie partite, sono contento di poter lavorare con lui. Mi sono subito ambientato e il gruppo mi ha accolto benissimo, tutti sono venuti a salutarmi all'arrivo. Ho passato momenti difficili, ma ora sono qui e voglio pensare solo al Genoa".

A.L.