Calciomercato Lazio, Cataldi verso Genova: le ULTIME di CM.IT

12/01/2017 11:04

CALCIOMERCATO LAZIO - Danilo Cataldi è prossimo a sbarcare a Genova. Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, il centrocampista della Lazio dovrebbe sottoporsi a breve alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto che sancirà il suo trasferimento con la formula del prestito secco al Genoa, fino al termine della stagione in corso. Se non ci saranno intoppi, il club rossoblu vorrebbe far allenare già oggi pomeriggio con i nuovi compagni il 22enne romano.

F.S.