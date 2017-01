12/01/2017 10:53

CALCIOMERCATO LAZIO - Altro colpo di matrice biancoceleste in casa Brescia. Stando a quanto riportato da 'Il Giornale di Brescia' infatti, dopo aver preso l'ex Lazio, Stefano Mauri, 'Le Rondinelle' sarebbero vicine a chiudere per il 21enne difensore centrale Franjo Prce: il croato dovrebbe partire da Formello per andare in prestito al club lombardo per i prossimi 18 mesi.

F.S.