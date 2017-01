Calciomercato Barcellona, Srna dipende da Vidal

12/01/2017 10:55

BARCELLONA SRNA - Darijo Srna è il terzino 'eletto' dal tecnico del Barcellona Luis Enrique per rinforzare la fascia destra a gennaio. Un affare bloccato, però, dalla mancata partenza di Aleix Vidal, ancora in rosa ai catalani ma finito nel mirino anche del Siviglia. Chiaro a riguardo il direttore generale del club catalano, Oscar Grau: "Se non ci sarà nessuna cessione - le parole riportate dal 'Mundo Deportivo' - non ci sarà alcun innesto". E il capitano dello Shakhtar Donetsk resta in attesa.

A.L.