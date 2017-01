12/01/2017 10:18

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Roberto Insigne lascia il Napoli per trovare spazio in Serie B. Ad annunciarlo è stato lo stesso club con una breve nota su Twitter. L'esterno d'attacco si è trasferito in prestito al Latina fino al 30 giugno 2017. In questa prima parte di stagione, il calciatore non ha trovato spazio nell'undici di Sarri: adesso proverà a rilanciarsi nel campionato cadetto.

M.D.A.