Calciomercato Juventus, Marotta sfida le 'grandi' per Lallana

12/01/2017 09:46

CALCIOMERCATO JUVENTUS LALLANA / Adam Lallana fa gola alle 'big' europee. Il talento classe '88 del Liverpool è da tempo finito nel mirino del Paris Saint-Germain, che sarebbe pronto a una super offerta di circa 45 milioni di euro per convincere il club inglese a cederlo. Tuttavia, nella sessione estiva di calciomercato potrebbe esserci l'assalto di nuove squadre. Tra queste, riporta 'The Times' ci sarebbero anche Juventus e Barcellona.

Le due dirigenze di recente avrebbero mostrato interesse verso il calciatore inglese, in grande forma in questa prima parte di stagione. Così, nonostante la volontà di Lallana di proseguire la sua carriera coi 'Reds', una mancata qualificazione per la prossima Champions League potrebbe convincerlo ad accettare gli ambizioni progetti di bianconeri e catalani. Attualmente il Liverpool è secondo in classifica, ma alle sue spalle Arsenal, Manchester City e Tottenham spingono per superarlo.

M.D.A.