Calciomercato Inter, 'Fattore M' in difesa: dopo Miranda e Murillo, ecco Manolas o Marquinhos!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

12/01/2017 09:14

CALCIOMERCATO INTER MANOLAS MARQUINHOS / Una delle priorità del calciomercato Inter estivo sarà quello di rinforzare la linea difensiva. Il filo comune tra presente e futuro sarà... il 'Fattore M': con Miranda e Murillo già in rosa, infatti, la società nerazzurra tenterà di mettere le mani su un grande centrale di difesa ed i due nomi più caldi sul taccuino del ds Piero Ausilio sono quelli di Kostas Manolas della Roma e Marquinhos del Paris Saint-Germain (il terzo obiettivo, Stefan de Vrij della Lazio, appare l'ipotesi più complicata).

Calciomercato.it vi aveva già anticipato in tempi non sospetti, il 21 settembre, il sogno Marquinhos in casa Inter e oggi l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' conferma la nostra anticipazione, così come la concorrenza del Barcellona per il brasiliano. Il mancato rinnovo del contratto del giocatore col Psg potrebbe rappresentare il semaforo verde per lo sprint nerazzurro.

Sul fronte Manolas, non si registrano offerte né al giocatore né alla Roma, nonostante l'interesse di Inter, Arsenal, Chelsea e Manchester United: la trattativa per il rinnovo è congelata e non sono fissati appuntamenti. L'eventuale cessione del greco sarà valutata a Trigoria in estate, a meno di clamorose offerte da qui alla fine del mese.

Manolas ha detto 'no' alla proposta d'ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione presentata dalla Roma a fine settembre. Nelle scorse ore, si era diffusa l'indiscrezione secondo cui i difensore greco avrebbe detto 'no' ad una nuova proposta giallorossa con annessa clausola rescissoria per l'estero, ma lo stesso calciatore ha smentito seccamente questa voce: "Basta bugie" ha scritto su 'Instagram'. Il suo agente ha dichiarato: "Via a gennaio?Non c'è niente di più delle notizie che dà la stampa che sono già abbastanza e in alcuni casi troppo. Cessione in estate? Non posso dire questo, ma penso che probabilmente in estate ci sarà qualcosa, se c'è qualcosa".