Calciomercato Napoli, aumentano le richieste per El Kaddouri

12/01/2017 09:13

CALCIOMERCATO NAPOLI EL KADDOURI / Sale il numero di pretendenti per Omar El Kaddouri. Il forte centrocampista offensivo del Napoli, chiuso dalla folta concorrenza, potrebbe lasciare gli azzurri la prossima estate. Se in questa sessione di calciomercato (a causa della convocazione per la Coppa d'Africa) difficilmente troverà un club pronto ad aspettarlo per circa un mese, a giugno svariate società potrebbero farsi avanti. Sul calciatore, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarebbero finiti anche gli occhi del Cagliari. El Kaddouri di recente è stato accostato anche a Fiorentina, Nizza, Bologna, Palermo ed Empoli.

M.D.A.