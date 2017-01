Calciomercato Sampdoria, scambio in regia col Sassuolo

12/01/2017 08:52

CALCIOMERCATO SAMPDORIA SASSUOLO / Il calciomercato invernale è pronto ad entrare nel vivo. Diversi sono i calciatori in cerca di maggiore spazio che potrebbero tentare una nuova esperienza. Tra questi c'è Luca Cigarini, che non sta trovando molto spazio agli ordini di Giampaolo. Così, riporta la 'Gazzetta dello Sport', potrebbe profilarsi uno scambio tra Sampdoria e Sassuolo in cabina di regia. In neroverde potrebbe finire Cigarini, mentre i blucerchiati potrebbero rinforzarsi con Stefano Sensi, giovane centrocampista che con Di Francesco non reisce ad avere continuità.

Intervistato a fine dicembre da Calciomercato.it, Giovanni Bia (agente di Cigarini) ha spiegato: "All'inizio del nuovo anno ci vedremo con la Sampdoria per fare un punto e decidere insieme. Tutte le possibilità sono ugualmente percorribili. Interesse del Sassuolo? Non credo sia giusto fare nomi. Come è normale che sia in un periodo come questo, che precede la riapertura ufficiale del mercato, noi agenti veniamo chiamati per avere informazioni sui nostri calciatori. Cigarini non fa eccezione".

M.D.A.