Calciomercato Fiorentina, non solo Sportiello: intesa con Costil

12/01/2017 08:43

CALCIOMERCATO FIORENTINA COSTIL / Fiorentina molto attiva sul fronte portieri: secondo quanto riferisce 'La Nazione oggi in edicola', Marco Sportiello potrebbe trasferirsi a Firenze con la formula del prestito fino al giugno 2018 con obbligo di riscatto. Quello del portiere dell'Atalanta non è l'unico nome nella lista degli obiettivi viola per la porta: la Fiorentina, infatti, non molla Benoit Costil, in scadenza di contratto a giugno col Rennes, col quale Corvino avrebbe già raggiunto un'intesa di massima per l'estate. Il doppio arrivo tra i pali metterebbe in discussione il futuro a Firenze di Tatarusanu.

S.D.