Calciomercato Lazio, El Ghazi vicino ma...spunta lwobi

12/01/2017 09:00

CALCIOMERCATO LAZIO - Continua la ricerca del calciomercato Lazio di un esterno offensivo da mettere a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Come più volte ribadito, il direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare, ha sì il compito di rimpiazzare Keita Baldé Diao, partito per la Coppa d'Africa con la Nazionale del Senegal, ma sempre tenendo ben presente quelli che sono i bilanci del club. Concetto ribadito anche dall'allenatore in conferenza stampa lo scorso 7 gennaio: "Sarà necessario far uscire qualcuno prima di fare acquisti. Vedremo le necessità della rosa, sicuramente dovrà essere fatto qualcosa in avanti. Sono in contatto continuo con la società, ci sono dei tempi. Leggo di Djordjevic in uscita, invece sto cercando di recuperarlo per domani dopo l'influenza. A gennaio il mercato è particolare".

Calciomercato Lazio, tra cessioni e arrivi: resta l'obiettivo attaccante e spunta l'ipotesi Iwobi

Già Djordjevic...al di là delle parole di rito, a favorire l'ingresso di un nuovo giocatore a Formello, potrebbe esserce proprio la cessione del 29enne attaccante serbo ex Nantes e Stella Rossa. Crotone e Pescara lo seguono con interesse e puntano al prestito: il giocatore però non sembra essere per niente convinto del trasferimento e vorrebbe spostarsi unicamente in una società di pari livello tecnico a quella capitolina. Resta dunque in piedi l'ipotesi Lione. Ma anche qui le prospettive non sembrano essere proprio rosee: il giocatore piace alla formazione francese che lo vorrebbe a titolo definitivo. L'ostacolo è, come spesso capita, sulla valutazione del cartellino fatta dai biancocelesti, considerata troppo alta. Bisognerà attendere per capire se sia possibile sbloccare la situazione.



Tornando al calciomercato in entrata, in questi giorni ha perso quotazione l'ipotesi Giaccherini, nonostante lo stesso esterno del Napoli abbia espresso il proprio malumore per il fatto di non essere impiegato con continuità dal tecnico Maurizio Sarri.

In rialzo invece le chances di vedere El Ghazi con la maglia della Lazio: Lotito e Tare avrebbero raggiungo un accordo di massima con l'Ajax per il trasferimento dell'esterno d'attacco olandese di origini marocchine (class 1995), sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Anche con il procuratore Jorge Mendes sarebbe stata trovata l'intesa ma - in attesa appunto di definire l'uscita di qualche giocatore - si riflette sulle cifre dell'investimento e si considerano altre piste.

E qui, la novità delle ultime ore. Il club biancoceleste, secondo quanto appreso, avrebbe infatti sondato il terreno con l'Arsenal per il promettente attaccante della nazionale nigeriana, Alex Iwobi: 20 anni. La formula potrebbe essere quella del prestito oneroso fino al termine della stagione.

F.S.