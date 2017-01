12/01/2017 08:22

CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN / La Juventus, a caccia dei migliori talenti del futuro sul calciomercato, si coccola quelli che ha già in casa: secondo quanto scrive oggi in edicola Tuttosport', è sempre più vicino il rinnovo del contratto per Moise Kean, attaccante classe 2000 che ha già fatto il suo debutto sia in campionato che in Champions League.

S.D.